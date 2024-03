Ekrem İmamoğlu'ndan, Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına çok sert yanıt: 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:03

Güncelleme: 07.03.2024 - 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a yanıt verdi.

İmamoğlu, Köksal'ı işaret ederek 'Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak' dedi.

"BUNU DİYENLE, BU AYNI AKIL!"

Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenilediği, eski adı “Özgürlük”, yeni ismi “Cumhuriyet” olan Bakırköy Meydanı; CHP Genel Başkan yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Zeynel Emre, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

İmamoğlu, buradaki konuşmasında CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi.

"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"İnsan ayırt etmemek, her şeyin önünde. Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok. Biz, insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya; ‘vatan haini’, ‘terörist’... Hani hatırlayın; Büyükşehir Belediyesi ‘terörist’ doluydu! Hani? Bunu diyenle bu akıl, aynı akıl. Öyle yok. Öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün Afyonkarahisar’da Belediye Başkan Adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti.

Burada konuşan Burcu Köksal, “Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar” demişti.

CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Uşak'ta düzenlediği mitingde konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Özel, “Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır” demişti.

"DİL SÜRÇMESİ DEĞİL"

Öte yandan tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile telefonda konuştuğunu duyurmuştu.

Yarkadaş, “Burcu Köksal, bana telefonda ‘Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştu. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

"AFYONKARAHİSAR’I DEM’LİLERLE VE HÜDA PAR’LILARLA YÖNETMEYECEĞİM"

Köksal daha sonra X hesabındaki paylaşımda Suriyeli sığınmacıları şehirden göndereceğini yazarak, “AKP, ‘Mevcut işçileri çıkaracak, PKK’lıları işe alacak’ diyor. Ben ‘Emeklilere dört ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim’ diyorum, ‘Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek’ diyorlar, ‘Rantsal dönüşüm değil, bedelsiz ev yapacağım’ diyorum. ‘Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor’ diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDA PAR’lılarla yönetmeyeceğim” demişti.