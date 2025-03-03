DEM Parti'den Bahçeli-Demirtaş görüşmesine doğrulama: 'Diyalog ve temas memnuniyet verici'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:06

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:06

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısındaki gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'ı aradığı iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hem Ahmet Türk'ün Bahçeli ile telefon görüşmesinden bahsettiniz hem de Demirtaş'ın telefon görüşmesini sordunuz. Bu vesileyle Başak Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Partiler, liderler arası diyalog savunduğumuz şeyler. Bu diyalog ve temas memnuniyet verici. Hem Demirtaş ile hem Ahmet Türk ile görüşmeyi teyit ediyorum. İçeride olmaması gereken siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, hasta mahpuslar hapiste. Yeni bir dönemden bahsediyorsak -ki biz buna inanıyoruz- bu yeni dönemi daha da kıymetlendirecek olan şey özgürce konuşabilmeleridir" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın 1 Mart'taki ameliyatı için Adalet Bakanlığı’ndan izin istediği, talebin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "olur"uyla kabul gördüğü ve bunun üzerine Demirtaş'ın Edirne’den İstanbul’a gelerek ameliyat sırasında eşinin yanında olduğu iddia edilmişti. MHP lideri Bahçeli’nin de Demirtaş’ı bu sırada telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve "İmralı" süreciyle ilgili desteği için teşekkür ettiği öğrenilmişti.







