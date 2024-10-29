DEM Parti'den 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı: 'Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan...'

DEM Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Partiden yapılan açıklamada, "Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'den 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı: 'Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:04

DEM Parti, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılındayız. Doğruları, yanlışları ve eksikleri ile 100 yılı geride bırakan Cumhuriyet, bugün de toplumsal barışını tesis etmiş ve çoğulcu toplum yapısına uygun Demokratik Cumhuriyet hedefine ulaşmayı bekliyor.

Demokratik Cumhuriyeti inşa etmek ve geliştirmek bizlerin hedefidir. Demokratik Anayasa, özgür ve eşit yurttaş, demokratik toplum ve hukukun üstünlüğü temelinde Cumhuriyeti demokratikleştirme hedefimizi Türkiye halkları ile bir kez daha paylaşıyoruz."


Etiketler: #Dem Parti #Cumhuriyet Bayramı

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