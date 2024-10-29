Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü denizin altında kutlandı.

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı'nı denizin altında kutladılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:32

Fethiye'de dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin 5 metre altında Türk bayrakları açarak kutladılar.

Fethiye dalış okulundan bir eğitmen ve 6 dalgıç Dalyan koyu açıklarında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için özel dalış yaptı. Dalış okulu eğitmeni Önder Diktaş Türk bayrağı açarken dalgıçlar İbrahim Tombak, Barış Safran, Alperen Beyaz, Yiğit Yaba, Berkay Kayıran ve Kristian Runic ise ellerinde Türk bayrakları ve kutlama mesajı afişi ile 'geçiş' yaptı.

Denizin dibinde açılan Türk bayrakları ile yüzen dalgıçlar balıklar ile ilginç görüntüler oluşturdu. Dalış Okulu eğitmeni Önder Diktaş, her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunu deniz dibinde farklı gösteriler yaparak kutladıklarını söyledi.

Bu yılki gösteride 6 dalgıcın yer aldığını anlatan Diktaş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü deniz dibinde yaklaşık 15 dakikalık bir gösteri ile kutladık. Bayrak geçişi gerçekleştirdik ve balıklar ile güzel bir görsel oluşturduk. Bu anları da su altı kamerası ile görüntüledik. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #muğla

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