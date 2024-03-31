DEM Parti'den flaş açıklama: 'Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:30

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:31

Ülke genelinde oy kullanma işlemleri devam ederken 'sandıkta hile ve yasak ihlalleri' hakkında açıklama yapan DEM Parti, "7’den 70’e herkesi sandıklara gitmeye, iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

DEM Parti, iktidar partisi lehine birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan kamu görevlilerinin tespit edilip haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu da duyurdu.

"HERKESİ SANDIKLARI KORUMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müşahitlerimiz, okul ve sandık görevlilerimiz, milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle beraber sandıkların başındayız. Daha önce iktidarın merkezi bir şekilde planladığı sahte seçmen oyununu tespit etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün de sandık başındaki arkadaşlarımız ve oy kullanmaya giden halkımız bu sahte seçmenleri suçüstü yakalamış ve belgelemiştir.

Parti görevlilerimiz iktidar partisinin lehine birden fazla sandıkta oy kullanmaya çalışan devlet görevlilerini tespit etmiş, bu durumu tutanak altına almış ve haklarında suç duyurusunda bulunmuştur. Hiçbir hileye izin vermeyeceğiz.

İktidar ne yaparsa yapsın başaramayacak. Halkımızın iradesi ve kararlılığı her türlü hileyi boşa çıkaracaktır. 7’den 70’e herkesi sandıklara gitmeye, iradesine sahip çıkmaya ve sandıkları korumaya çağırıyoruz.”