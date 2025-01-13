DEM Parti'den flaş 'kayyum' açıklaması: 'Kılıf uyduramayacaksınız!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:36

Mersin'de bulunan Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mersin'de 10 Ocak'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, dün sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mersin ili Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Silahlı terör örgütüne üye olma’, "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ ve ’2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.01.2025 tarih ve 2025/112 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Hoşyar Sarıyıldız Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

MECLİS ÜYELERİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Nuriye Arslan ile Özgür Çağlar hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a aykırılık" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç'un da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

DEM PARTİ MYK'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Son olarak DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan da kayyumlara dair bir son dakika açıklaması geldi.

"Kayyıma kılıf uyduramayacaksınız, halk iradesine saldırdıkça daha büyük kaybedeceksiniz!" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyelerimiz Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan, iktidarın talimatları doğrultusunda bugün sabaha karşı tutuklandı. Akdeniz Belediyemize kayyım atandı. Arkadaşlarımızın 10 Ocak’ta gözaltına alınmaları da bugün tutuklanmaları da kayyım darbesine kılıf uydurma çabasından başka bir şey değildir.AKP iktidarı, toplum desteğini kaybettikçe halk iradesiyle inatlaşıyor, halkın tercihlerine savaş açıyor. İktidar, bu kayyım atamalarıyla sadece partimizin halkçı belediyecilik anlayışını hedef almıyor, halkı da cezalandırıyor.

2016 yılından bu yana yaptığı kayyım darbeleriyle iktidar, 100’ün üzerinde belediyeye kayyım atadı, milyonlarca yurttaşın iradesini hiçe saydı, sandığı ise anlamsız hale getirdi. Hala onlarca belediye eş başkanımız rehin tutuluyor. Gelinen aşamada bu kayyım atamaları, sadece partimizin ve seçmenimizin sorunu olmaktan çıkmış; artık 85 milyon insanın demokratik tercihlerini tehdit eder hale gelmiştir. Arkadaşlarımızın tutuklanmasının tek sebebi temsil ettikleri halk iradesidir, seçilmiş olmalarıdır. Arkadaşlarımız “terörist” oldukları için gece yarısı evlerinden alınıp tutuklanmıyor, aksine halk iradesini temsil ettikleri için, seçildikleri için suçlanıyorlar."

"AKP KAYYIM DARBESİNE DEVAM ETTİKÇE DAHA BÜYÜK KAYBEDECEK"



"Haklarında hiçbir soruşturma ve kovuşturma olmayan belediye eş başkanlarımızın tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, iktidarın halk iradesine karşı olan tutumunu bir kez daha deşifre etmiştir. İktidar hangi kılıfı uydurursa uydursun, Saray güdümlü hangi yargı kararını aldırırsa aldırsın, halkımız ve kamuoyu olup bitenin farkındadır. Bunun halk iradesine doğrudan bir darbe olduğu herkes tarafından bilinmektedir. O yüzden 31 Mart seçimlerinde AKP kaybetti ve kayyım darbesine devam ettikçe de daha büyük kaybedecek. Oysa iktidar, seçimlerden bu yana Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Mersin Akdeniz, Van Bahçesaray, Dersim Ovacık, Urfa Halfeti belediyelerimiz ile Esenyurt’a kayyım atayarak bu sonuçlardan hiç ders çıkarmadığını gösteriyor. Ancak bilinmelidir ki dünyada toplumla ve onun iradesiyle inatlaşan, halkın tercihlerine savaş açan hiç kimse iflah olmamıştır, olmayacaktır da."

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

"Kayyım ısrarı, aynı zamanda bugün ortaya çıkan çözüm ve barış ihtimalini sabote etmeye yönelik atılmış bir adımdır. Partimizin her sözünün altında “tehdit” ve “oyunbozanlık” arayanlar, halk iradesine bu kadar açık şekilde yapılan saldırılara alkış tutarak ikiyüzlülüklerini göstermektedir. Sürece yönelik en büyük tehdit ve provokasyon girişimi, halk iradesine karşı sergilenen bu saldırgan tutumdur.



Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Asla kabullenmeyeceğiz ve halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Kayyım darbesine karşı dün nasıl direndiysek, bugün de aynı şekilde direneceğiz. Halkımızda umut yaratan sürecin başarıya ulaşması için de her türlü provokasyona rağmen toplumun barış isteyen kesimleriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyete rağmen mutlaka başaracağız."

NE OLMUŞTU?

10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan eş başkanlar ile meclis üyeleri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Eşbaşkanlar Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç hakkında tutuklama kararı vermişti.