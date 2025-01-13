Mersin’de terör soruşturması: DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı
Mersin’de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklandı, 1 meclis üyesi ’adli kontrol’ şartıyla salıverildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.
’Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ’Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık’ ve ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan aralarında DEM Partili milletvekillerinin olduğu kalabalık, adliye önünde toplanarak gün boyu kararın açıklanmasını bekledi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama, Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız görevden uzaklaştırıldığını, yerine geçici olarak görevlendirilme yapıldığı belirtildi.
Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İle İlgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/qD6Dcut28u— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2025
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