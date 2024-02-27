DEM Parti’den İzmit açıklaması: İddialar asılsız
DEM Parti, İzmit’te kendi belediye başkan adayını geri çekerek CHP’li adayı destekleyeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti), İzmit’te kendi belediye başkan adayını geri çekerek CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner.”
İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti'nin ise İzmit adayını geri çektiği öne sürülmüştü.
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