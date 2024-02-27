DEM Parti’den İzmit açıklaması: İddialar asılsız

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:38

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti), İzmit’te kendi belediye başkan adayını geri çekerek CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner.”

İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti'nin ise İzmit adayını geri çektiği öne sürülmüştü.



