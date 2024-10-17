DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama: 'Somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler'

Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:24

Güncelleme: 17.10.2024 - 18:24

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve Bakırhan, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan; görüşmelerde gelişmelere ilişkin bilgi paylaştıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

"KATKI SUNMA ÇAĞRISINDA BULUNDULAR"

Yapılan açıklamada, "Tutsak yoldaşlarımızı çok iyi gördük. Cezaevindeki arkadaşlarımız, partimizin izlediği politikayı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söylediler. Onurlu bir barış için hem kendilerinin hem de diğer siyasi mahpusların her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını teyit ettiler. Sürece ilişkin henüz atılan bir adım olmadığını, bu konuda somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Özellikle de bu sürecin başlamasının en önemli ve öncelikli yolunun İmralı tecridinin kaldırılması olduğunu ifade ettiler. Bu nedenle tecridin önemli bir gündem olarak ele alınması gerektiğini söylediler. Onurlu bir barış için katkı verebilecek bütün herkese de katkı sunma çağrısında bulundular" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Hatimoğulları ve Bakırhan, demokratikleşme ve barışı hapishanelerde konuşuyor olmanın sorun olduğunu vurgulayarak, “Her şeye rağmen yoldaşlarımız, ödedikleri bedellerin barışa katkı sunmasını temenni ediyor. Bizler de arkadaşlarımıza bu değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte siyasi tutsak arkadaşlarımızın dışarıda katkı sunacak bir pozisyonda olmalarını hem önemsiyoruz hem de bekliyoruz” dedi.