DEM Parti'den Suriye açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'de HTŞ öncülüğündeki grupların başlattığı saldırıların ardından bir çağrı açıklamasında bulundu

DEM Parti'den Suriye açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:30

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

DEM Parti açıklamasında şöyle denildi:

"Suriye'de son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş hali nedeniyle Tel Rıfat ve Halep bölgesinde bulunan ve saldırgan çetelere biat etmeyenler,  Kürtler, Araplar ve diğer halklar yeni bir katliam tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle Tel Rıfat'a sığınan on binlerce insan ve bölgenin yerleşik halkı saldırgan çetelerin hedefindedir. Siyasi çevreleri, demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, insan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası toplumu ve kurumları gelişmelere seyirci ve sessiz kalmamak için demokratik zeminde sesini yükseltmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz."



Etiketler: #Dem Parti #HTŞ

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