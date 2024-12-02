DEM Parti'den Suriye açıklaması
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'de HTŞ öncülüğündeki grupların başlattığı saldırıların ardından bir çağrı açıklamasında bulundu
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
DEM Parti açıklamasında şöyle denildi:
"Suriye'de son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş hali nedeniyle Tel Rıfat ve Halep bölgesinde bulunan ve saldırgan çetelere biat etmeyenler, Kürtler, Araplar ve diğer halklar yeni bir katliam tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle Tel Rıfat'a sığınan on binlerce insan ve bölgenin yerleşik halkı saldırgan çetelerin hedefindedir. Siyasi çevreleri, demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, insan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası toplumu ve kurumları gelişmelere seyirci ve sessiz kalmamak için demokratik zeminde sesini yükseltmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat merkezinde
- CHP'den Özel'in ifadelerine açıklama
- 'Güç kullanarak yeneceğiz'
- Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti