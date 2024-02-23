İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:33

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına değinen İmamoğlu, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

ÇİLLER NE DEMİŞTİ?

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte dün "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" isimli programa katılan eski Başbakan Tansu Çiller, "İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler" demişti.