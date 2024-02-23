İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklayan eski Başbakan Tansu Çiller'e, "Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:33
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Murat Kurum'u desteklediği açıklamasına değinen İmamoğlu, "Kendisi ekonomiyi perişan etmekte maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90'lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi 'Desteğim sayın Kurum'a demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu."

ÇİLLER NE DEMİŞTİ?

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte dün "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" isimli programa katılan eski Başbakan Tansu Çiller, "İstanbul bu heyecanı arıyordu sanıyorum. Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbullu hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler" demişti. 

 

 

 


Ekrem İmamoğlu haberleri İmamoğlu haberleri Tansu Çiller haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?' sorusuna yanıt!
İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...

İşte son İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında fark...
Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor

Tansu Çiller'den beklenen destek: Murat Kurum bir heyecanla geliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'

Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'
Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!

Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!
Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı

Yeniden Refah iki ilde seçime giremiyor: İl başkanı da görevden alındı
Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı

Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı
Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk

Yargıç Ahmet Çakmak'a savunma öncesi zorluk
Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…

Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…
CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!

CHP'den mazbatayı alamadı AKP'nin adayı oldu!
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!