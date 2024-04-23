'Ligin tescil edilmeme tehlikesi var' demişti: TFF'den Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt!

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, katıldığı bir televizyon programında Süper Lig hakkında iddiada bulunarak, "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya" sözlerini kullanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:02
'Ligin tescil edilmeme tehlikesi var' demişti: TFF'den Süleyman Hurma'nın iddialarına yanıt!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'nın "Ligin tescil edilmeme tehlikesi var" sözlerine, Türkiye Futbol Federasyonu cevap verdi.

"YALAN BEYANLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Süleyman Hurma'nın "FIFA ve UEFA Türk futbolunu takibe almış durumda. Şunu da net bilelim, Türkiye Ligi, bu durum böyle devam ederse tescil olmama tehlikesiyle karşı karşıya" sözleri üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Sporx'e konuştu.

TFF'den yapılan açıklamada "FIFA ve UEFA ile ilişkilerimiz son derece üst düzeyde devam etmektedir. FIFA ve UEFA ile TFF heyetleri arasında karşılıklı ziyaretler, Türk futbolunun gelişimine yönelik çalışmalar artarak sürmektedir. Bugünlerde Riva'da ve Antalya'da alt yaş kategorilerinde UEFA'nın uluslararası turnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz. 2024 ve ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları hazırlık sürecinde FIFA'nın müdahalesi, ligin tescil edilmemesi gibi manipülatif, yalan beyanlara itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.


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