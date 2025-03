Yeni Şafak yazarından Özel'in 'Suriye' çağrısına: 'Her seferinde savunacak bir köpek topluluğu buluyorlar'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:12

Güncelleme: 08.03.2025 - 11:13

AKP'ye yakın yayın organlarından Yeni Şafak'ın yazarı İsmail Kılıçarslan, Suriye'de son dönemde yaşananlara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama üzerine provokatif bir yazı kaleme aldı.

Yazısının başında Özel'in çağrısı için "Suriye devleti bulundukları yerlerde terör estiren, sivilleri öldüren, bomba-layan, devletin bütün uyarılarına rağmen bunu yapmaya devam eden Nusayri teröristlerin 100’e yakınını telef etti ya. Ona içerlemiştir" diyen Kılıçarslan, HTŞ yönetimine bağlı güçlerin saldırılarını "Nusayriler, dini inançları bakımından değil, emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye’de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar. Başka bir şey değil" diyerek savundu.

Kılıçarslan Özel'i çağrısı üzerinden hedef almaya şöyle devam etti:

"Ama işte Özgür Özel, bir kez bile Suriye’nin onurlu halkının yanında durmaya tenezzül etmiyor. Varsa yoksa “Alevilere saldırı” zagonu.

Halbuki Nusayri teröristlerin, şebbiha köpeklerin Suriye’de an itibariyle yapmaya çalıştıkları şey, Suriye’de İsrail’e alan açmaya çalışmak. Parayı da, silahı da İran’dan alıyorlar ve Suriye’nin nizam, düzen, istikrar bulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Buradaki, ülkemizdeki emperyalist seviciler ise bunu göre göre, bile bile emperyalizmin köpeklerine arka çıkıyorlar. Gerçi çok görmemek lazım. Çocuklarımızı öldüren dört ayaklı sokak köpekleri meselesinde de çocuklarımızı değil, köpekleri savunuyor bunlar. Demek fıtrat değişmiyor. Her seferinde savunacak bir köpek topluluğu buluyorlar."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin özellikle Lazkiye ve Tartus bölgesinde son dönemde sivil halka yönelik artan saldırı ve katliam haberleriyle ilgili endişelerini sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak dile getirmişti. "Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması ve azınlıklara yönelik katliam endişesi bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır" diyen Özel, "Suriye’ye yakın coğrafyadaki Alevi vatandaşlarımızın akrabalarının durumları ile ilgili duydukları endişeyi aynen paylaşıyor, bu konuda yetkililerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu konuda daha etkin davranmaya, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz" çağrısında bulunmuştu.