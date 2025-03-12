Çöp konteynerlerinde ölü köpekler bulundu: Belediye başkanından açıklama!

Sancaktepe’de, çöp konteynerlerinin içinde ölü köpekler bulundu. Belediye Başkanı Alper Yeğin, söz konusu durum üzerine “İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çöp konteynerlerinde ölü köpekler bulundu: Belediye başkanından açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 22:43

Sancaktepe’de, çöp konteynerlerinin içinde ölü köpekler bulundu. Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bir açıklama yaptı.

Alper Yeğin şunları yazdı: 

“İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır. 

Bu üzücü olayın haricinde hiç bir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum.”


Etiketler: #Sancaktepe #Köpek #Alper Yeğin

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