Çöp konteynerlerinde ölü köpekler bulundu: Belediye başkanından açıklama!
Sancaktepe’de, çöp konteynerlerinin içinde ölü köpekler bulundu. Belediye Başkanı Alper Yeğin, söz konusu durum üzerine “İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.
Sancaktepe’de, çöp konteynerlerinin içinde ölü köpekler bulundu. Söz konusu görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bir açıklama yaptı.
Alper Yeğin şunları yazdı:
“İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır.
Bu üzücü olayın haricinde hiç bir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaşanan bu durumdan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kamuoyundan özür diliyorum.”
İlçemizin çöp konteynırında ölü bulunan can dostlarımız ile ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemleri yapmak üzere ilgili kurullarımız titizlikle çalışmaktadır.— Alper Yeğin (@alperyegin_) March 12, 2025
Bu üzücü olayın haricinde hiç bir can dostumuz ilçemiz sınırları içinde kötü muamele görmemiştir.…
En Çok Okunan Haberler
-
- Televizyondaki abla
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- Başsavcılığın acelesi var!
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Acun Ilıcalı'dan 'İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki
- Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması!