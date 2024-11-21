DEM Parti Esenyurt ilçe yöneticileri tutuklandı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 19:36

Güncelleme: 21.11.2024 - 19:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış hakkında DEM Parti'nin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Konuya ilişkin operasyon düzenlenmiş ve operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.