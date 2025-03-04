DEM Partili Önder'den, Bahçeli'ye övgüler: Çok asil birisidir

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:02

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Haber Türk canlı yayınında İmralı heyeti sürecini değerlendirdi. Önder, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, MHP lideri Bahçeli'nin Meclis çağrısına ilişkin, "Onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum" dediğini söyledi.

"PKK TARİHİNDE İLK"

Yapılan çağrının terör örgütü PKK'nin tarihinde bir ilk olduğunu belirten Önder, "Öcalan'ın çağrısı hepsine, evet. İlkesel olarak hepsini kapsıyor. Ağırlıklı olarak ana muhatap PKK, YPG örgütlenmesi de Öcalan'a ilhamla yapılan bir şeydir" dedi.

ERDOĞAN MESAFELİ Mİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapılan çağrıya mesafeli olduğu söyleminin doğru olmadığını belirten Önder, Erdoğan'ın yakın zamanda İmralı heyetiyle görüşme ihtimâlinin olduğunu söyledi.

'Erdoğan bu sürece mesafeli mi?' sorusunu yanıtlayan Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğimiz kadarıyla bir mesafesi yok. Yine resmi bir şey değil ama sanırım, önümüzdeki bir zaman sürecinde yüz yüze bir değerlendirme, görüşlerini dinleme, önerilerimizi aktarma, yaşanan süreci paylaşma anlamında belki bir görüşme de olacaktır."

ÖZEL'İN İFADESİNE ŞERH DÜŞTÜ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "süreç" ifadesi kullanmasına şerh düşen Önder, gelinen noktanın süreç olmadığını, kendisinin Özel'e yanlış aktarmış olabileceğini ifade etti. Önder, "Bu süreç olarak adlandırılamaz. Süreç iki taraf iradi olarak bir şeyi açıklar, onun adına süreç denir" dedi.

"BAHÇELİ ÇOK ASİL BİRİSİDİR"

Önder, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini şöyle anlattı:

İlk defa asistan arkadaşım aradı 'Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar, görüşmek istiyor' diye. 'Buyrun bağlayın' dedim. Diafona aldım, Ahmet Abi de dinliyordu. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. 'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' dedi. "Çiviyi arşı alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor" dedim. Ahmet Abi ile sohbet ettiler. Karşılıklı kapattık. Sonra kendisini ziyaret ettik.

Önder'in, Bahçeli hakkındaki "Devlet Bahçeli’nin bugünkü haline şaşıranlar onu tanımayanlardır, çok asil birisidir. Ben cezaevine girdiğimde Pervin Buldan ile geçmiş olsun mesajı gönderip yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuştu." ifadeleri ise dikkat çekti.