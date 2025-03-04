Yaşar Güler’den ‘Öcalan çağrısı’ değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." açıklamasını yaptı.

Yaşar Güler’den ‘Öcalan çağrısı’ değerlendirmesi
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ANKA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:30

Bakan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında konuştu. Güler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Şu hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum, bugün önemli bir süreç yaşanıyor ve tarihi bir adım atılacaksa, anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse, bu, ağır bir bedel karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız bakidir ve kelimelerle anlatılamayacak kadar da derindir."


Etiketler: #Yaşar Güler #Abdullah Öcalan

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