Öcalan'ın çağrısı sonrası bir açıklama da PJAK'tan

Yayınlanma: 03.03.2025 - 19:44

Güncelleme: 03.03.2025 - 19:44

Terör örgütü PKK’nin İran kolu olarak bilinen PJAK, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Rudaw’ın aktardığına göre, "Türkiye’de barış ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısını bir bütün olarak destekliyoruz" denilen açıklamada, Öcalan'ın çağrısının başta Kürt sorunu olmak üzere demokratik bir toplumun kurulmasında "köklü değişikliklere" işaret ettiği belirtildi.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere değinilen açıklamada, Öcalan'ın çağrısının Türkiye ve bölge için "tarihi bir fırsat" olduğu ifade edildi.

“FİZİKİ ÖZGÜRLÜK” ŞARTI

Açıklamada, sürecin Öcalan'ın ve diğer siyasi tutukluların "fiziki özgürlüğüne kavuşması, siyasi, hukuki ve demokratik bir temelin kurulmasına bağlı" olduğuna işaret edildi.

Süreç için "yeni yaklaşımların ve tedbirlerin gerekli" olduğu ifade edilen açıklamada, Öcalan'ın çağrısına ilişkin "Türkiye’de barış ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesi çağrısını bir bütün olarak destekliyoruz" denildi.