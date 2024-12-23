DEM Partili Temelli'den 'İmralı' açıklaması: MHP Genel Başkanı da açıklamalar yapıyor ama dönüş yok

Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:32

Güncelleme: 23.12.2024 - 15:32

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

TBMM'de 2024 yılında yapılan yasama çalışmalarını değerlendiren Temelli, "Bir yıl boyunca dönüp baktığımızda 'Meclis ne yaptı' sorusunun yanıtı aslında halk için bir şey yapmadı. İktidar için, sermaye için, bu şiddet ve savaş aklını üretmek için elinden geleni yaptı ama ne emekçi, ne emekli, ne engelli ne de bu ülkede mağdur olmuş halklar için bir şey yapmadı" dedi.

"SARAY'DA HAZIRLANIYOR GENEL KURUL'DA TASDİK EDİLİYOR"

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta Devlet Memurları Kanun Teklifi gelecek. Yine bu kanun teklifinde de bir yıl boyunca yaşadıklarımız tekrar edecek. Herhangi bir sorunun çözümüne dair bir kanun teklifi değil. Torba yasa mantığıyla hazırlanıp gelmiş bir kanun teklifi var. Meclis'in kanun teklifleri ve çalışmasına baktığımızda adeta bir noterlik makamı gibi işliyor. Saray'da hazırlanan kanun teklifleri geliyor. Burada oy çokluğuna dayalı olarak hem komisyon çalışmalarında hem de Genel Kurul çalışmalarında kanun teklifleri tasdik ediliyor ve gidiliyor.

En çarpıcı konulardan biri de tezkere konusu. 1950'den bugüne 80 tane tezkere çıkmış. Bir barış siyaseti üretmek yerine hala militarist akılla tezkereler üreten bir Meclis var. Ne ülkeye beklenen barış geliyor ne de bugün Orta Doğu için belki de en elzem konulardan biri olan barış ve diyalog sürecinin önü açılıyor. Dolayısıyla her şeyden önce bu Meclis tezkereci meclis olmaktan kurtulmalıdır."

'ETKİ AJANLIĞI' TEKLİFİ

Cumhur İttifakı'nın hazırlayıp daha sonra rafa kaldırdığı 'etki ajanlığı' teklifine ilişkin konuşan Temelli, "Bir başka önemli başlık etki ajanlığı oldu. Şimdilik geri püskürttük fakat tamamıyla vazgeçilmiş değil. 2025 yılına sarktı ve yeniden önümüze gelecektir. Etki ajanlığı dediğimiz konu muhalefeti topyekun susturmanın bir başka aracı. Buradaki muhalefet sadece siyasi muhalefet değil toplumsal muhalefetin birçok kesimini susturmayı örtülü olarak amaçlıyor. Gazetecileri, yazarları, araştırmacıları ve herhangi bir şekilde görüş beyan eden, ifadesini açığa çıkartacak insanları neredeyse bir ajan olarak değerlendirmeyi amaçlayan çalışmaydı. Muhalefet topyekun direndi. Geri adım attılar ama yeniden önümüze gelme olasılığı yüksektir" dedi.

"MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

TİP'li milletvekili Can Atalay'ın devam eden tutukluluğuna değinen Temelli, "Artık hukuksuzlukla değil hukuk devleti anlayışıyla yol almak gerekiyor. Bir hukuk devletini var edeceğiniz en önemli mekanda Meclis'tir. Meclis'in müzakereye, barışa ve demokrasiye açık bir zihniyeti barındırması gerekiyor. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi değil yeniden vekilliğini kazandırması gerekiyor. Kürtçeye saygı göstermesi ve mikrofonu kapatmaması gerekiyor. Bugün artık Türkiye halklarının barışa olan özlemi bu kadar büyümüşse İmralı kapılarının açılmasının arifesinde herkes bu umutla beklentiye girmişse Meclis'te üzerine düşeni yapmalı diyorum" diye konuştu.

"BİZE HALA RESMİ DÖNÜŞ YOK"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, ''DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin bir gelişme oldu mu'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bize ulaşmış hala resmi bir dönüş söz konusu değil. Zaten daha önce de ifade ettik. Bize bir geri dönüş olursa zaten bunu hem basınla hem de kamuoyuyla paylaşacağız. Henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar ve açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklamalar yapıyor, beklentilerini dile getiriyor. Ancak resmi bir dönüş söz konusu olmadı.''



