AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'un sicili kabarık: Çevre kıyımlarının ismi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

AKP’nin İstanbul için belirlediği başkan adayı Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı olduğu dönem 16 bin 855 proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı çıktı. Benzer bir şekilde Kurum’un döneminde birçok çevre katliamı yaşandı. AKP mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına eski Bakan Murat Kurum’u çıkarma kararı aldı.

Kurum çevre katliamlarına yol açan birçok projeye de onay verildiği dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanıydı. Kurum’un onayladığı projeler arasında ise sık sık adı duyulan Cennet Koyu, Akbelen Ormanı, Salda Gölü, Aydos Ormanı ve Kazdağları gibi alanlar yeri aldı.

MİLLET BAHÇESİ SEVDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatıp yuvarlanacaksınız” sözleriyle anlattığı millet bahçeleri çalışmalarıyla “çevrecilik” adı altında katliamlar yaşandı. “Doğaseverlik” adı altında doğal ormanlar millet bahçesine çevrildi. AKP iktidarı geçen aylarda 151 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 44’ünün ise inşasının tamamladığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2019’dan bu yana 191 ihale düzenlendi. Ortalama 69 milyon 583 bin TL değerindeki ihalelerin toplam bedeli ise 13 milyar 290 milyon 387 bin TL olarak belirlendi. Millet bahçesi çalışmaları kapsamında en büyük kıyım ise Salda Gölü’nde yaşandı. Uzmanların “Millet bahçesi projesinden vazgeçilmeli” söylemlerine karşın göl rant kurbanı oldu.

CENNET KOYU ONAYI

“Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan” olarak kayıtlarda bulunan Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu, Kurum döneminde yapılaşmaya teslim edildi. İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding korunması gereken doğal koyda turizm tesisi için bakanlığa başvurdu. Yapılan itirazlara ve davalara karşın projeye Aralık 2022’de “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bu izinle birlikte Cengiz, bölgede 184 odalık proje için çalışmalara başladı. Doğal alanda iş makineleriyle birlikte yıkım başladı.

Kurum döneminde maden çalışmaları da durmadı. 7 bin 245 maden projesine onay verildi. Ülkenin birçok bölümünde madencilik çalışmaları devam ederken Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümü de maden uğruna kurban edildi. Kurum döneminde onay alan maden projesi kapsamında Limak Holding ve İÇTAŞ’ın sahibi olduğu YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için ormanda dinamitler patlamaya başladı.

FIRAT ZEHİRLENDİ

Kurum’un bakan olduğu dönem Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold Madenclik tarafından işletilen Çöpler Kompleks Madeni’nde kaza meydana geldi. Kaza sonucunda 2 saat 15 dakikalık sürede Fırat Nehri’ne 20 metreküp siyanürlü karışım aktı. Fırat’ı zehirleyen şirket ise üç ay sonra yeniden faaliyete geçti.

