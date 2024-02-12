DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı
DEM Parti Diyarbakır Eş Başkan adayı Doğan Hatun ve Serra Bucak ve gözaltına alındı. Hatun ve Bucak'ın geçen gün Diyarbakır'dan adaylıkları resmen açıklanmıştı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.
Hatun, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz— Doğan Hatun (@doganhatundbb) February 12, 2024
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