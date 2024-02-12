DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:41

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.

Hatun, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” ifadelerini kullandı.