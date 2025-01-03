DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu: 'Erdoğan ile bir araya gelebilirler' iddiası
DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı. Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi. Öte yandan İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceği iddia edildi.
Dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Parti'nin bundan sonraki yol haritası da netleşti.
Buna göre DEM Parti'nin ajandası yeni haftada yoğun olacak.
GÖRÜŞME TAKVİMİ NETLEŞTİ
DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı.
Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi.
İYİ PARTİ 'GÖRÜŞMEME' EĞİLİMDE
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve yakın kurmaylarının DEM pARTİ ile görüşmeye karşı olduğu kulislerde konuşulurken, bugün Dervişoğlu partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı ile konuya ilişkin toplantı yaptı.
Toplantıda partililerin DEM ile görüşmeme eğiliminde fikir sunduğu öğrenildi. Dervişoğlu'nun partinin son kararını en kısa zamanda düzenlenecek olan basın toplantısıyla açıklayacağı ifade edildi.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME OLUR MU?
Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, TV100 ekranlarında bir kulis bilgisi paylaştı.
Yakışıklı, "Süreç eğer sağlıklı bir şekilde devam ederse Cumhurbaşkanıyla da görüşme olacağı yönünde bir kulis aldım" ifadelerini kullandı.
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