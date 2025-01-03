İYİ Parti, DEM Parti ile görüşecek mi? Gözler Müsavat Dervişoğlu'nda...

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:01

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyetin dokuz yıl sonra ilk defa terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesinin ardından Buldan, siyasi partilerden görüşme randevusu isteyeceklerini açıklamıştı.

Mardin Büyükşehir Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün de dahil olduğu DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün görüştü.

Önder; görüşmenin ardından CHP, AKP ve Meclis'teki tüm siyasi partileri pazartesi günü ziyaret edeceklerini açıkladı. Gözler ise DEM Parti ile görüşmeye kapalı olduğunu daha önce Cumhuriyet'in dile getirdiği İYİ Parti'ye çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve yakın kurmaylarının DEM ile görüşmeye karşı olduğu kulislerde konuşulurken, bugün Dervişoğlu partisinin milletvekilleri ve başkanlık divanı ile konuya ilişkin toplantı yaptı.

Toplantıda partililerin DEM ile görüşmeme eğiliminde fikir sunduğu öğrenildi.

SAAT 14.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun saat 14.00'te partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.