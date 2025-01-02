DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin tutuklandı

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rohat Güvercin tutuklandı.

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin tutuklandı
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ANKA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:50

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rohat Güvercin, yurt dışından Türkiye’ye dönerken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

Gövercin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Tutuklama kararına karşı DEM Parti Gençlik Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençliğin mücadelesinden ve kararlığından korkan egemen aklın saldırıları sonucu üyemiz Rohat Gövercin tutuklandı. Gençlik için her yer direniş ve mücadele alanıdır. Gençliğim faşizme karşı mücadelesi tüm zeminlerde sürüyor ve sürecek!" denildi.


Etiketler: #Dem Parti #tutuklandı

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