DEM Parti'nin İBB adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk paylaşım
Meral Danış Beştaş, İBB adaylığının ilan edilmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı. Kürtçe ve Türkçe yaptığı paylaşımda Beştaş, "İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını duyurmuştu. Parti binasında açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıklamıştı.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu. Partinin resmî İBB adayı ise Meral Danış Beştaş olarak belirlenmişti. Buna göre oy pusulasında Beştaş'ın adı yer alacak.
İLK PAYLAŞIM
Beştaş, adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Beştaş'ın Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklaması şöyle:
"İstanbul Serhat’tır, İstanbul Çukurova’dır, İstanbul Trakya’dır, İstanbul Botan’dır, İstanbul Amed’dir, İstanbul Karadeniz’dir, İstanbul Ege’dir, İstanbul Anadolu’dur…
Merhaba İstanbul
İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız. Cami’lerimizle, Cemevleri’mizle, Kilise ve Sinagog’larımızla zenginleşeceğiz. Kadınların iradesiyle, gençliğin coşkusuyla, halklarımızın gücüyle büyüyeceğiz. Haydi hep birlikte halayla, horonla, zeybekle kucaklaşmaya.
Başlıyoruz, bekle bizi İstanbul !
Stenbol Trakya ye, Stenbol Serhad e, Stenbol Çukurova ye, Stenbol Botan e, Stenbol Amed e, Stenbol Behrareş e, Stenbol Behraspî ye, Stenbol Ege ye, Stenbol Anatolya ye
Slav Stenbol…
Em ê Stenbol bikin navenda wekhevî, xweşbînî û aştî yê.. Bi mizgeft bi cemxane bi dêr û hawrayên xwe em ê dewlemend bibin. Bi vîna jinan, bi hêza ciwanan, bi berxwedana gelên xwe em ê mezin bibin… De heydê werin! Bi govend, bi xoron, bi zeybekan em hevdû hembêz bikin!..
Em destpêdikin, li benda me be Stenbol!… "
İstanbul Serhat’tır,— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 10, 2024
İstanbul Çukurova’dır,
İstanbul Trakya’dır,
İstanbul Botan’dır,
İstanbul Amed’dir,
İstanbul Karadeniz’dir,
İstanbul Ege’dir,
İstanbul Anadolu’dur…
Merhaba İstanbul
İstanbul’u eşitliğin, hoşgörünün, barışın merkezi yapacağız.
Cami’lerimizle,…
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