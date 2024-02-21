DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler belli oldu

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:51

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:51

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.

DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığında yarışacak isimler de Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyurulmuştu.