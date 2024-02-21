DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkardığı ilçeler belli oldu
DEM Parti, İstanbul’da yerel seçime kentin 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkararak katılıyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.
DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.
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Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:
1-Beykoz
2-Kadıköy
3-Sultanbeyli
4-Ümraniye
5-Adalar
6-Arnavutköy
7-Esenler
8-Gaziosmanpaşa
9-Kağıthane
10-Sultangazi
11-Beşiktaş
12-Bakırköy
13-Başakşehir
14-Beylikdüzü
15-Güngören
16-Küçükçekmece
17-Büyükçekmece
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığında yarışacak isimler de Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyurulmuştu.
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