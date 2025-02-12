DEM'den belediyelere operasyonla ilgili önerge

Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:52

Güncelleme: 12.02.2025 - 17:52

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), son dönemde belediyelere yönelik sıklık kazanan operasyonlara ilişkin Meclis araştırması talep etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

"11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediye meclis üyeleri gözaltına alınmış, adı geçen belediyelere “kent uzlaşısı”nı suç olarak göstermeye çalışan siyasi bir operasyon yapılmıştır. Aynı gün Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a da yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmiştir. Güçlü katılımcı yerel demokrasiyi, birlikte yaşamı ve toplumsal uzlaşıyı hayata geçirmenin modeli olan ve çok geniş seçmen kitlelerince de kabul gören “kent uzlaşısı” kriminalize edilerek, yerel yönetimlerle o kentte yaşayanların iradesi gasp edilmek istenmekte, ayrıca Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde seçilmiş belediye eşbaşkanlarına verilen haksız cezalarla yeni kayyım zeminleri hazırlanmaktadır."

Önergede, "Yerel demokrasiyi, yerel yönetimleri ve halk iradesini tasfiye etmeye yönelik yürütülen siyasi kumpas operasyonlarının Türkiye’nin geleceği ve demokrasi açısından yaratacağı büyük tahribatların araştırılması, bu kumpasları örgütleyen mekanizmaların halk iradesine yönelik yerelden başlayan darbe girişimlerinin engellenmesi için atılacak adımların belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz" denildi.