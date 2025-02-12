Ankara’da operasyon: DEM Parti PM üyesi de aralarında çok sayıda gözaltı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde 8 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınanların "Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı" ve sosyal medya hesapları üzerinden "örgüt propagandası" yaptığı iddia edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi Pakize Sinemillioğlu ve eski Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Nazım Karakurt'un olduğu öğrenildi.