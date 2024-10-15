DEM'den CHP'ye soru, MHP'ye çağrı: 'Açın kapıları, izleyelim görelim...'

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:36

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:36

DEM Parti'nin bugün 1 yaşına girdiğini hatırlatan Tuncer Bakırhan, "Yaşımız civan olabilir ama mücadele tarihimiz yüz yıllar öncesine dayanıyor. DEM Parti'ye hayırlı olsun, halklarımıza, bize… İyi ki de DEM Parti var. DEM Parti barışın, demokrasinin, adaletin, insanca eşit yaşamın teminatıdır ve öyle kalmaya devam edecek" dedi.

Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Köklerimiz Türkiye'de ama mücadele umudumuz bütün dünyadadır. Bizim yolumuz 'Cumhuriyet' diyerek oligarşiyi kuranların yolu değil, bizim yolumuz 'Mazlumuz' deyip zamlimlik makamını işgal edip insanları perişan edenlerin yolu değil, üçüncü yoldur. Emekçilerin, ezilenlerin, bu ülkede yaşayanların eşit ve adil bir şekilde bir arada yaşayacakları demokratik bir cumhuriyet yoludur."

Farklı renkleriyle ve güzel kokusuyla DEM Parti bir lotus çiçeği gibidir. Toz tutmaz, kir tutmaz, pas tutmaz. Toprakta, suda, güneşte var olmaya devam edeceğiz. Her biji size, her biji DEM Parti'ye gönül veren, oy veren, omuz veren, birlikte mücadele eden halklarımıza."

"BU ÜLKENİN ASİL SAHİPLERİYİZ"

"Bu ülke bizim. Herkes bunu böyle bilsin. Biz Kürtler, emekçiler, ezilenler bu ülkenin asil sahipleriyiz. Bu ülke milliyetçilik yapan ama çürümeye göz yumanların ülkesi değil."

"KREDİ KARTI LİMİTİ VERGİSİNİ BULANLARA NOBEL VERMELERİ GEREKİYORDU"

"Geçen hafta dünyada eşi benzeri olmamış bir vergi hayata geçirdiler. Bu iktidar, kredi kartı limitinden bile vergi alma fikriyatını ortaya koyan bir iktidardır. Çok dahiyane bir buluştur. Aslında bu dahiyane buluşu bulanlara Nobel vermeleri gerekiyordu. Ama en iyisi olduğu için değil en kötüsünü bulduğu için bence Ekonomi Bakanı hak etmiş durumdadır."

DEM'DEN CHP'YE: "KÜRT SORUNUNU NASIL ÇÖZECEKSİNİZ?"

'Bu ülkenin çözümsüz bir şekilde devam etmelerini istiyorlar. Kimseyle oturup konuştuğumuz bir şey yok. CHP, Kürt sorunu hakkında ne düşünüyor? Buyrun siz ne düşüyorsunuz? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Açıklayın biz de görmüş olalım."

BAHÇELİ'YE YANIT

"Sayın Bahçeli, Öcalan’ın nasıl bir çağrı yapacağını biz de sizin gibi merak ediyoruz. O zaman tecriti kaldırın hep beraber görelim. 43 aydır uçan kuşların bile üzerinden geçmediği adaya boşuna çağrı yapılır mı?"