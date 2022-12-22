Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir

28 Şubat Davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar’ın ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir." açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 21:37
Demirtaş: Cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir
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28 Şubat Davası'nda müebbet hapis verilen emekli korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde vefatının ardından açıklama yapan Selahattin Demirtaş, hasta tutuklu ve mahkumların tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Tutuklu ve hükümlülerinin sağlığının devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Demirtaş, "Hasta tutsaklar devlete, hükümete emanettir ve cezaevlerindeki her ölüm bir cinayettir. Cezaevlerinde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Tüm hasta tutsaklar için acilen özgürlük çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

İddianamesi FETÖ tutuklusu Eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan, 28 Şubat Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve yaşadığı sağlık sorunlarına karşın hapishanede tutulan Vural Avar önceki gün yaşamını yitirmişti.


Selahattin Demirtaş Vural Avar CEZAevi

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