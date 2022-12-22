Cezaevinde yaşamını yitirmişti: Emekli Korgeneral Vural Avar son yolculuğuna uğurlandı

22 Aralık 2022 Perşembe, 15:23

85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 19 Aralık günü Sincan Cezaevi'nde yaşamını yitirmişti. 28 Şubat davasında yargılanan Avar’ın uykuda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vural Avar için Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Avar’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bürokratlar, Avar’ın silah arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Rütbelerinin sökülmüş olması nedeniyle askeri tören düzenlenmeyen Avar için silah arkadaşları tabutu başında 'saygı nöbeti' tuttu.

Cenazeye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden görevdeki tek bir kişinin bile katılmaması da tepki çekti.