Vural Avar için 'Cezaevinde kalabilir' raporu verilmişti: Doktorlar hakkında suç duyurusu
28 Şubat Davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar’ın eşi Tuna Avar, avukatı aracılığıyla “Cezaevinde kalabilir” raporu veren doktorlar hakkında 'olası kastla adam öldürmekten' suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Cumhuriyet’e konuşan Tuna Avar, “Eşimi katledenler hesabını versin” dedi.
İddianamesi FETÖ tutuklusu Eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan, 28 Şubat Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve yaşadığı sağlık sorunlarına karşın hapishanede tutulan Vural Avar salı günü yaşamını yitirdi.
"EŞİMİ KATLEDENLER HESABINI VERSİN"
Avar’ın yaşamını yitirmesi sonrası harekete geçen eşi Tuna Avar, “Cezaevinde kalabilir, fiziksel engeli yoktur” raporu hazırlayan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuru sonrası Cumhuriyet'e konuşan Tuna Avar, “Hukuk işlemedi, eşimin beraatini Tanrı verdi. Artık hukuk işlesin ve eşimi katledenler bunun hesabını versin” dedi.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan eşi hakkında da konuşan Avar, “Dünyanın en iyi insanıydı. Bana çok güzel bir hayat yaşattı. Birbirimize çocukça bir aşkla bağlıydık. Buna engel oldular. Yuvamızı yıktılar. Atatürkçü, ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne adamış birisini katlettiler. Parkinson rahatsızlığından ötürü dilekçelerini bile arkadaşları yazıyordu. Eşim demokrasi şehidi oldu” ifadelerini kullandı.
Avar sözlerini “Sizlerden isteğim, lütfen eşimi unutturmayın” diyerek tamamladı.
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