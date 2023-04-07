Demirtaş: Hepimiz Mahir'iz

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları sebebiyle gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun'a destek paylaşımında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:02
Demirtaş: Hepimiz Mahir'iz
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarının yaratıcısı olan tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş, "Hepimiz Mahir'iz" notuyla bir görsel paylaştı.

Görselde, "Haksız yere gözaltına mı alındı? Erdoğan sayesinde" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.


Selahattin Demirtaş Mahir Akkoyun

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