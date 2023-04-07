Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:02

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 20:02

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarının yaratıcısı olan tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demirtaş, "Hepimiz Mahir'iz" notuyla bir görsel paylaştı.

Görselde, "Haksız yere gözaltına mı alındı? Erdoğan sayesinde" ifadelerinin yazılı olduğu görüldü.