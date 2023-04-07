Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama: 'Rahatsız oldular, rahatsızlık vermeye devam edeceğim'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:38

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:28

Türkiye'de seçimlerine sayılı günler kala, halkın en sıcak gündemi hâlâ geçim sıkıntısı. Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepki göstermek amacıyla tasarımcı Mahir Akkoyun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırladı. Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı.

Market raflarında hızla yayılan o etiketleri hazırladığını belirten Mahir Akkoyun, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Mahir Akkoyun, İzmir Konak Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü ifade etti.

SERBEST BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan ‘seçim kanununa muhalefetten’ ifade veren Mahir Akkoyun, adli kontrol talebiyle sevk edildiği mahkemeye tarafından adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı.

“RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Serbest bırakılan Mahir Akkoyun, “Bir gün önce binleri aşan şeyin bugün milyonların elinde olması benim için çok mutluluk verici bir şey. Söylediklerimden çok rahatsız oldular, gözaltına alınmam bunu gösteriyor. Yoksulluğu sefaleti gündeme getirmemden rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim.” dedi.