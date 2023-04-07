CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Mahir Akkoyun' açıklaması

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 18:16

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 18:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantıda gündemi değerlendirdi.

Yurttaşların enflasyon altında ezildiği, ucuz et ve ucuz ekmek için kuyruğa girdiği Türkiye'de, raflardaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösteren Öztrak, şunları kaydetti:

"Koltuktan kalkmamak için mizah yapan gençlerimize bile zulmetmektedirler. Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarıyla ‘Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı!’ yapıştırması hazırlayan bir gencimiz, Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Bu, zulmün daniskasıdır. Enflasyonu arşa çıkaracaksınız, ondan sonra enflasyonu düşürmekle uğraşacağınıza gençlerimizle uğraşacaksınız. Enflasyonu düşüremeyeceksiniz, gençlerimizi susturacaksınız. Buradan söylüyorum. Mahir Akkoyun’u derhal serbest bırakın. Milletimize zulmeden, bir de üstüne saçma sapan laf edenlerin, gençlerimizi gözaltına aldıranların sandıkta zevali yakındır.

Önümüzdeki seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçimde tüm farklılıkları, tüm ideolojileri, tüm inançları bir kenara bırakıp, şu soruları lütfen kendinize sorun. Zalimden mi yanasınız, mazlumdan mı? Çalandan mı yanasınız, çalışandan mı? Ezenden mi yanasınız, ezilenden mi? Ayrıştırmadan mı yanasınız, yoksa birleştirip kucaklayandan mı? Yandaşın cebini taş atıp yorulmadan doldurandan yana mısınız, yoksa seni refaha kavuşturandan yana mı? Milletimiz, vicdanını dinleyecektir. Tarafını seçecektir. Mazlumdan yana, çalışandan yana, ezilenden yana, birleştirip kucaklayandan yana, kendisini refaha kavuşturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hanesine mührünü vuracaktır.”

Mahir Akkoyun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'seçimin düzenini bozma, asılsız şayia çıkarma' gibi suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.