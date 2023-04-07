'Erdoğan sayesinde' etiketlerinin tasarımcısı Mahir Akkoyun serbest bırakıldı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:54

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 18:00

Yurttaşların enflasyon altında ezildiği, ucuz et ve ucuz ekmek için kuyruğa girdiği Türkiye'de, raflardaki fahiş fiyatlara dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan tasarımcı Mahir Akkoyun serbest bırakıldı.

Genç tasarımcıya adli kontrol şartı veya yurt dışı yasağı uygulanmadı.

Akkoyun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'seçimin düzenini bozma, asılsız şayia çıkarma' gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Görsel iletişim tasarımcısı Akkoyun, Twitter hesabından sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İzmir Konak Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü duyurmuştu.

Akkoyun, "Gözaltına alınıyorum. Konak güvenlik şube" demişti.

Konak güvenlik şube — mahirgra (@mahirgra) April 7, 2023

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Son olarak Akkoyun’un adliyede savcıya verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Akkoyun ifadesinde üzerine atılı suçları kabul etmeyerek şunları söylemişti:

“Ben grafik tasarımcı olduğumdan siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece Twitter hesabımda paylaştım bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok.

Tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur. Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak Tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim."

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YASAL UNSURLARI OLUŞTURMAMAKTADIR”

Akkoyun’un avukatı Berfin Kaya ise “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu yasal unsurları oluşturmamaktadır. Müvekkil yalnızca hayat pahalılığı ile ilgili düşüncelerini paylaşmıştır. İfade özgürlüğü ve siyasilere ilişkin eleştiri hakkı kapsamı altındadır. Müvekkili serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Haksız şekilde gözaltı kararı olmaksızın müvekkile uygulanan fiili gözaltı işlemine de itiraz ediyoruz” diye konuşmuştu.

ÇIKARTMALAR VİRAL OLMUŞTU

Akkoyun'un tasarladığı ve market raflarında çok sayıda ürüne yapıştırılan çıkartmalarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları görülüyordu.

Çıkartmaların üzerinde de, "Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" ve "Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı" yazıları yer alıyordu.

Kampanya sosyal medyada ses getirmiş, tasarımcı Akkoyun çıkartmalardaki görselleri kendisinin hazırladığını belirtmişti.

Şöyle stickerlar tasarladım.



İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye. pic.twitter.com/YpWtjYAMDT — mahirgra (@mahirgra) April 5, 2023

TEPKİ YAĞMIŞTI

Akkoyun'un gözaltına alınması kısa sürede sosyal medyada infial yaratmıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin de dahil olduğu binlerce sosyal medya kullancısı genç tasarımcısının gözaltına alınmasını sert sözlerle kınamıştı.

Twitter'da #MahirAkkoyunSerbestBırakılsın etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşmişti.