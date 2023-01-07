Demirtaş, sosyal medya için yapılması gerekenlerin listesini çıkardı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 21:31

Güncelleme: 07.01.2023 - 21:31

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime yönelik sosyal medyada gündeme gelebilecek yasaklama ve cezalandırma gibi girişimler konusunda çağrı yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının dengeli ve dikkatli davranması gerektiği yönünde uyarıda bulunan Demirtaş, tüm sosyal medya kullanıcılarına, muhalefete ve sivil yapılara da seslendi.

"Bir yandan sosyal medyanın kullanımını kısıtlayacaklar bir yandan da en büyük manipülasyonları sosyal medya üzerinden yapacaklar" diyen Demirtaş, "Bu nedenle, tüm ciddi sosyal medya kullanıcılarını, bu konuda bir tartışma yürütmeye davet ediyorum. Siyasi partiler de bu başlıkta hemen çalışma başlatmalı, iletişim uzmanlarıyla çalıştaylar düzenlemelidir. Tüm muhalif ittifaklar ve sivil yapılar bunu seçim güvenliği başlığında acilen ele almalıdır" ifadelerine yer verdi.

Seçime en fazla beş ay kaldı. Seçim çalışmalarında sosyal medya ve WhatsApp grupları çok önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle sosyal medyaya yönelik yasaklama, sınırlama, cezalandırma girişimleri oldu, oluyor ve olacak. Seçim baskıları, hileleri gırla devam ediyor. (1/11) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 7, 2023

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Demirtaş, şunları kaydetti:

Seçime en fazla beş ay kaldı. Seçim çalışmalarında sosyal medya ve WhatsApp grupları çok önemli bir rol oynayacak. Bu nedenle sosyal medyaya yönelik yasaklama, sınırlama, cezalandırma girişimleri oldu, oluyor ve olacak. Seçim baskıları, hileleri gırla devam ediyor.





Mesela 2007-2010 arasında nüfus 3 milyon artmış ama çok garip şekilde seçmen sayısı 10 milyon artmış. Bunu ciddiyete araştırmak lazım. Bir yandan sosyal medyanın kullanımını kısıtlayacaklar bir yandan da en büyük manipülasyonları sosyal medya üzerinden yapacaklar.

"TEYİT MEKANİZMALARI GELİŞTİRİLMELİDİR"

Bu nedenle, tüm ciddi sosyal medya kullanıcılarını, bu konuda bir tartışma yürütmeye davet ediyorum. Siyasi partiler de bu başlıkta hemen çalışma başlatmalı, iletişim uzmanlarıyla çalıştaylar düzenlemelidir. Teyit mekanizmaları geliştirilmelidir. Tüm muhalif ittifaklar ve sivil yapılar bunu seçim güvenliği başlığında acilen ele almalıdır. Sosyal medya ve iletişim uzmanlarının, kullanıcıları bilgilendirmeleri ve manipülasyonlara karşı yöntem önermeleri de çok yararlı olur.





Bu konuda yazan, konuşan güvenilir uzman iletişimcilerin mesajlarını en etkili şekilde yaymalı ve önerilerini görünür hale getirmelisiniz. Belki uzman iletişimci arkadaşlar kısa bilgilendirme videoları çekerler, biz de yaygınlaştırırız. Bir de niyetinden bağımsız şekilde sırf dikkat çekmek, beğeni almak, takipçi artırmak veya egosunu tatmin etmek için sorumsuzca yazanlar var. Bunlar da dolaylı şekilde manipülasyona hizmet ediyorlar, bundan artık vazgeçmeliler. Bu dönemde herkese sorumluluk düşüyor.





Ayrıca her kılığa girebilen, Saray merkezli profesyonel sosyal medya manipülatörleri var. Düşüncenize çok yakın gibi görünen bazı hesaplar, güveninizi sağlayarak seçime yakın bir zamanda açıktan manipülasyona başlayacaktır. Bunlara karşı çok dikkatli olmalısınız.

"ELEŞTİRİ İLE MANİPÜLASYONU DİKKATLİCE AYURT EDEBİLMELİSİNİZ"