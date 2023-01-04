Demirtaş'tan 'seçim' mesajı: 'Şakası yok yani'
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş paylaşımında, "Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız. Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz. Şakası yok yani" dedi.
Günaydın. Seçim sonuçlarının kesinleşeceği güne kadar seçimle yatıp seçimle kalkacağız.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 4, 2023
Çünkü bu seçimde sadece iktidarı seçmeyeceğiz, gelecek yüz yılımızı belirleyeceğiz.
Şakası yok yani.
Demirtaş bir diğer paylaşımında da memur ve emekli maaşına yapılan zam oranına tepki göstererek, "İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü.Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir" ifadelerini kullandı.
İşin şakasının olmadığı, memur ve emekli maaş artış oranında bir kez daha görüldü.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 4, 2023
Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor.
Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Güç sizdedir.
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