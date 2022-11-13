Demirtaş'ın Diyarbakır'a getirilişinin ayrıntıları: Ailesinden ve avukatlarından gizlenmiş

13 Kasım 2022 Pazar, 09:21

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babasının ani sağlık sorunları nedeniyle dün kaldığı cezaevinden Diyarbakır’a getirildi. Demirtaş'ın ziyaretin ardından tekrar kaldığı cezaevin sevk edildiği açıklandı.

"Demirtaş’ın avukatları" grubundan yapılan yazılı açıklamada, “Müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür” denildi.

AİLEDEN, AVUKATLARDAN GİZLENDİ

Demirtaş'ın Diyarbakır'a götürülme sürecine ilişkin ayrıntılar da dikkat çekti. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Demirtaş, babasının kalp krizi geçirdiğine dair avukatlarının kendisine bilgi vermesi üzerine Demirtaş, avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Ancak Bakanlık, bu talebe olumlu ya da olumsuz yanıt vermezken Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a getirilen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demitaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.

45 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Tutuklandığı tarih olan 4 Kasım 2016 tarihinde yine uçak ile Diyarbakır’dan İstanbul’a, oradan da helikopter ile Edirne’ye götürülen Demirtaş, altı yıl sonra Diyarbakır’a ilk kez gelirken sıkı güvenlik önlemleri altında babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Demirtaş, burada babası Tahir Demirtaş ile 45 dakika görüştükten sonra yine aynı sıkı önlemler ve gizlilik içinde önce havalimanına, oradan da Edirne’ye götürüldü.