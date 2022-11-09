Siyaset uzmanları AKP’nin, HDP’yi ziyaret etmesini değerlendirdi: 'İlkeler değil çıkarlar önde'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

AKP uzun zamandır HDP ile resmi görüşme gerçekleştirmiyordu. İktidar partisi HDP ile görüşmemekle kalmıyor HDP ile görüşen herkese “terörist” damgası vuruyordu. Konu anayasa düzenlemesi olunca AKP heyeti HDP’yi ziyaret etti. Uzmanlar, AKP-HDP görüşmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, HDP ziyaretini oportünist bir yaklaşım olarak yorumladı. Kalaycıoğlu, “Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni partiye olan bağını iki norm üzerinden oluşturuyor. Biri etnik kimliğe dayalı, diğeri ve daha önemlisi ise dini kimliğe dayalı” dedi. Kalaycıoğlu ‘Önemli bir kısmı çeşitli tarikatlar, onların kurduğu dernek ve vakıflar üzerinden. Bunlarla olan ilişkisi üzerinden seçmenin bazı yararlar elde etme imkânı oluyor” ifadelerini kullandı.

"BUKALEMUN SİYASETİ"

Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi ise AKP’nin yaklaşımının “bukalemun siyaseti” olduğunu söyledi. Bunun yeni bir politika olmadığını ifade eden Özçelebi, “Bu AK Parti’nin çok uzun yıllardır izlediği bir politika. Biz bunu ‘AK Parti’nin temel pragmatizmi’ olarak da yorumluyoruz.” dedi. AKP’nin neye ihtiyacı varsa ona ilişkin bir söylem ürettiğini belirten Özçelebi, “PKK ile özdeşleştirdiği HDP’yi parlamentoda grubu olan, gayet görüşülebilir bir parti olarak topluma lanse edebiliyor” dedi. Özçelebi, AKP’nin manevra yapabilmesinin nedeninin ise Erdoğan ile duygusal bağ kurmuş bir seçmen kitlesine sahip olması olduğunu söyledi.

"TABANDA DİRENÇ VAR"

Kürt açılımı zamanında sahadaki araştırmalarını anlatan sosyolog Sevinç Doğan, o dönemde sokakta “Bunlar nereden çıktı, ne oluyor?” gibi tepkilerin yükseldiğini gözlemlediğini söyledi. Doğan, AKP tabanında HDP’yi meşru görmek konusunda bir direnç olduğunu belirtti. AKP’nin kurduğu ağlar sayesinde manevra alanı bulabildiğini anlatan Doğan, henüz siyasette konuşulmayan konuların sahada anlatılmaya başlandığını söyledi.

"MHP SINIRLARI GENİŞLETMİŞ GÖRÜNÜYOR"

AKSOY Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy ise AKP’nin geçmişte yaptığı yanlıştan dönmenin izini sürdüğünün belirtti. AKP’nin MHP ile ittifak yaptıktan sonra esnekliğini kaybettiğini söyleyen Aksoy, “Bu durumun ortadan kalktığını düşünmüyorum. MHP de AKP de gördü ki seçimi kazanmak için bir büyük partinin o ittifakı desteklemesi dışında bir alternatifleri kalmadı. MHP biraz daha sınırları genişletmiş görünüyor” dedi. Aksoy, iktidar blokunun HDP’yi marjinalleştirmek için çok yatırım yaptığını ve bunu geri çevirmenin pek mümkün olmadığını söyledi.