Demirtaş'tan helallik isteyen Erdoğan’a: Helal olsun

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:25

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:37

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından geç müdahale ettiklerini belirterek helallik istemesine yönelik tepkiler sürüyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum”