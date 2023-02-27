Demirtaş'tan helallik isteyen Erdoğan’a: Helal olsun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, depreme geç müdahale edildiği için helallik isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:25
Demirtaş'tan helallik isteyen Erdoğan’a: Helal olsun
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından geç müdahale ettiklerini belirterek helallik istemesine yönelik tepkiler sürüyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum”


Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan helallik

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