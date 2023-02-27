Demirtaş'tan helallik isteyen Erdoğan’a: Helal olsun
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, depreme geç müdahale edildiği için helallik isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be” dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından geç müdahale ettiklerini belirterek helallik istemesine yönelik tepkiler sürüyor.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
“Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan. 100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!! #helaletmiyorum”
Ben sana helal olsun (!) diyorum Erdoğan.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 27, 2023
100 bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etmeyi, halen aday olmayı düşünüyorsun.
Hiç utanmıyorsun. Helal olsun be!!!#helaletmiyorum
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