Demirtaş'tan seçim çağrısı: Tehdit ve hakaretlere cevabı zarfa koyup sandığa atarak sen ver

Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:37

Güncelleme: 16.04.2023 - 19:37

Edirne Cezaevi'nde 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında kendisi için kullandığı "Selo" ifadesine yanıt verdi.

Demirtaş, şunları söyledi:

"Selo" diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana. Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa..."