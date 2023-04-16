Demirtaş'tan seçim çağrısı: Tehdit ve hakaretlere cevabı zarfa koyup sandığa atarak sen ver
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Selo' eleştirilerine yanıt veren Demirtaş, "Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim" ifadelerini kullandı.
Edirne Cezaevi'nde 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında kendisi için kullandığı "Selo" ifadesine yanıt verdi.
Demirtaş, şunları söyledi:
"Selo" diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana. Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa..."
"Selo" diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 16, 2023
Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen.
Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa.#YeşilSolParti @YesillerSol pic.twitter.com/GCiS5I3nUX
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