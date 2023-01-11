Selahattin Demirtaş'tan yeni seçim mesajı: 'El ele verip kazanalım'
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" ifadelerini kullandı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi seçmene seslendi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, şunları kaydetti:
"Merhaba, Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" ifadesini kullandı."
Merhaba,— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 11, 2023
Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz.
Yakarsa dünyayı garipler yakar!
El ele verip kazanalım.
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