MSB’den flaş ‘Yunanistan’ ve ‘Suriye’ açıklaması!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:25

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, “Son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, bin 799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 134’ü Irak’ın, 243’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur” dedi.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM” MESAJI

İsrail’in binlerce Filistinliyi acımasızca katlettiğini, barış ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini kaydeden Aktürk, “Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır” diye konuştu.

“TÜRKİYE-FRANSA STRATEJİK DİYALOG TOPLANTISI’NIN ÜÇÜNCÜSÜ 20 ŞUBAT’TA YAPILACAK”

Fransa Silahlı Kuvvetler Akdeniz Bölge Komutanı ve beraberindeki heyetin 10 Şubat’ta Deniz Kuvvetleri Karargahı’ndaki temaslarının ardından Bakanlığı ziyaret ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri başta olmak üzere Akdeniz’deki durum ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunun yanında ilki 2022’de Ankara’da, ikincisi 2023 yılında Paris’te gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı’nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla 20 Şubat’ta Ankara’da yapılması planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 18 Şubat’ta üyeliğinin 73’üncü yılı olan NATO’nun değerleri ve sorumluluklarını paylaşmaya ve aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam ettiğine işaret eden Aktürk, “12-13 Şubat tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen ve sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesi dolayısıyla sayın Bakanımızın iştirak edemediği NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na NATO Daimi Temsilcimiz ve Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanımız tarafından katılım sağlanmakta, İttifak’ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimiz vurgulanmaktadır” dedi.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda BOYGA döner kanatlı İHA’nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile MKE tarafından geliştirilen milli deniz topu DENİZHAN’ın üretimi tamamlanan üçüncüsü TCG İZMİR’e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesi’ne teslim edildiğini bildirdi.

MSB KAYNAKLARI: ÖNCELİĞİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SURİYE’DEN TEMİZLENMESİ

Suriye’de yeni yönetimin Afrin’de kontrolü lağvedilen SMO’dan devraldığına ilişkin haberlerle ilgili MSB kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

''Suriye’deki yeni yönetimin tüm ülke üzerindeki egemenliğini eksiksiz olarak sağlaması önemlidir. Türkiye olarak bu konuda da Suriyeli kardeşlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye’deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Sınırlarımızın güvenliği ve başta Suriye’nin kuzey doğusu olmak üzere Suriye’nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK’nın Suriye’deki mevcudiyeti devam etmektedir. Suriye’deki yeni durumdan kaynaklanabilecek bütün tehdit ve riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir. Gerektiği takdirde Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir.

Ayrıca Suriye’ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye’ye göndereceğiz.''

“EUROFİGHTER UÇAKLARIYLA BİRLİKTE METEOR FÜZESİNİN DE TEMİN ÇALIŞMALARI SORUNSUZ DEVAM EDİYOR”

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Fransa’dan alması planlanan meteor füzeleri nedeniyle Yunanistan’ın Fransa’ya tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:

“Meteor füzesi hava-hava füzeleri arasında yer alan Avrupa menşeli uzun menzilli yeni nesil bir füzedir. Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız. GÖKHAN füzesi envantere girinceye kadar Eurofighter uçaklarıyla birlikte Meteor füzesinin de temin çalışmaları sorunsuz olarak devam etmektedir.''

“YUNANİSTAN KENDİ TEZLERİNİ HER FIRSATTA DAYATMAYA ÇALIŞIYOR”

Kaynaklar, NATO’nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerin test etmek amacıyla Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak yapılan Steadfast Dart 2025 Tatbikatı’nda Yunanistan’ın Türkiye’nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO’da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO’nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan’da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Son olarak bu tatbikatta bazı hususları Tatbikat Planlama Dokümanı’na sokmaya çalıştılar.

Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanı’nın ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir.

Bu süreçte keşif bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı’ndan çekildiği, Romanya’nın Milli Dacia Tatbikatı’na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz deniz görev gruplarındaki unsurlarımızın NATO’ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı’na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir.''