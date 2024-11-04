Demokrasiye 'kayyum' darbesi: Görevden alınan belediye başkanları kaç oyla seçilmişti?

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:48

Güncelleme: 04.11.2024 - 11:32

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

DEMOKRASİYE 'KAYYUM' DARBESİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KAÇ OYLA SEÇİLDİ?

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan Ahmet Türk, oyların yüzde 57,40'ını alarak birinci seçilmişti.

Türk'ü yüzde 27,78 ile AKP'den Abdullah Erin takip etmişti.

DEM Parti AKP'ye yüzde 30'luk bir fark atarak seçimleri kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Batman Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan Gülistan Sönük oyların yüzde 64,52'sini alarak büyük bir farkla başkan seçilmişti.

Sönük'ü yüzde 15,69 ile HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı izlemişti.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Halfeti Belediyesi başkan adayı olan Mehmet Karayılan ise oyların 39,45'ini alarak birinci olmuştu.

İkinci sırada yüzde 34,97 ile AKP'nin adayı Şeref Albayrak yer alıyordu.