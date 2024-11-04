Kayyum atanan belediyede arbede: 2 gözaltı!

Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.

Kayyum atanan belediyede arbede: 2 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:00

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı.

Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.

Yaşanan arbedede 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.


Etiketler: #batman #Dem Parti #gözaltı #kayyum

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