Mardin'e 3. kez kayyum atandı... Ahmet Türk ve DEM Partililer binaya girmeye çalıştı, polis müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum kararı sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp belediye binasına girmeye çalıştı. İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, belediye binasına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Mardin'e 3. kez kayyum atandı... Ahmet Türk ve DEM Partililer binaya girmeye çalıştı, polis müdahale etti
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ANKA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:23

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Aksoy, kayyum olarak atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye binası polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belediye binasına personel kimlik kontrolünden geçerek giriyor. 

DEM PARTİLİLER BİNAYA GİRMEK İSTEDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun’un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.


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