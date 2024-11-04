Mansur Yavaş'tan flaş 'kayyum' tepkisi: 'TBMM acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak...'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:21

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:28

İçişleri Bakanlığı tarafından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı.

Polisler, sabah saatlerinde belediye binalarını ablukaya aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ: TBMM’NİN ACİLEN İLK TOPLANTIDA YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK...

Yaşananlara tepkiler sürerken; Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan da flaş bir paylaşım geldi.

İktidara tepki gösteren Yavaş, "Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık.

Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.

Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır.

Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."