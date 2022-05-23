Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet TV'de: 'Türkiye dar bir koridora girdi'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:18

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaklaşan seçimler, ekonomik kriz ve sığınmacı krizi konusunda Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulundu. Sorularımızı yanıtlayan Uysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Demokrat Parti arasında yaşanan gergin dönemden de bahsetti.

"TÜRKİYE'DE KARA DELİK OLUŞTU"

Erken seçim iddialarına ilişkin konuşan Uysal, Türkiye'de bir kara delik oluştuğunu, iktidarın bunu daha fazla sürdüremeyeceğini ifade ederek erken seçimin büyük bir olasılık olduğunu iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 hesabının olduğunu, 40'ının da sandıktan kendi lehine bir karar çıkartmak olduğunu söyleyen Uysal, "Sanki bir bahar iklimi yaşanıyormuş gibi seçime gitmek tasavvurunu ön görüyoruz. Türkiye dar bir koridora girdi. Bu ülkenin en büyük sermayesi demokrasidir" ifadelerini kullandı.

"TRAVMATİK BİR DÖNEM YAŞADIK"

Uysal, geçmişte Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o dönem AKP ve Erdoğan'a karşı duruşunu da değerlendirdi. Türk siyasetinde zaman zaman geçmiş söylemleri ile çelişen siyasetçilerin olduğunu belirten Uysal, "Sayın Soylu’nun geçmişte söyledikleri ve sonrasındaki çizgisi ortada. Soylu’nun stratejisi provokatif birtakım söylemler sergileyerek Erdoğan'ın üzerinden husumeti alabilmek. Travmatik bir dönem yaşadık aslında. Bizim dönemimiz adına da üzüntümüz yok değil" ifadelerini kullanan Uysal, Soylu'nun tavır değiştirerek şu an iktidarın içerisinde yer aldığını belirtti.

"DOLARLARI OLMADIĞI İÇİN Mİ ESAD REJİMİYLE HUKUK KURMUYORSUNUZ?"

Sığınmacı krizi ile ilgili görüşlerini de dile getiren Gültekin Uysal, mevcut duruma AKP'nin yanlış üstüne yanlış Suriye politikasının yol açtığını söyledi. Hükümetlerin vazifesinin komşu bir ülkenin iktidarını değiştirmek olmadığını vurgulayan Uysal, Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini ancak bunun hamasi birtakım nutuklarla olması değil devlet hukukuyla yapılmasının şart olduğunun altını çizdi.

Suriye'de uluslararası destekle PKK'ye özel alan açıldığına da dikkat çeken Uysal "FETÖ darbe teşebbüsünün finansörleri dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiden imtina etmiyorsunuz da, size verecek dolarları olmadığı için mi Esad rejimi ile hukuk kurmuyorsunuz? AKP'nin ahlaksızlığında artık zirvenin üst sınırı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Uysal, AKP'nin dış politikaya yönelik eleştirilerine "Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan konsolosluğunda gözümüzün önünde katledildi. TBMM’de yaptığım konuşmada ‘Bu cinayetin izini iktidar dolarlarla silmez’ demiştim. İktidar, geldiğimiz noktada bütün bunları yedi yuttu" diyerek devam etti.

PARAMİLİTER GRUPLAR

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, son dönemde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'baskın'ıyla yeniden gündeme gelen 'SADAT' isimli güvenlik şirketine dair de tepkisini dile getirdi. "SADAT’ın mensuplarının, Türkiye’nin askeri okulların öğrenci alımında ne işi var? Kurucu başkanı emekli bir general ve Cumhurbaşkanının Başdanışmanı. Parlamentoda zaman zaman araştırma önergesi veriliyor. Kamudan aldıkları birtakım ihaleler var" diyen Uysal, SADAT ve benzeri paramiliter güçlerle ilgili endişeleri kendisinin de paylaştığını belirtti.