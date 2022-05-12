Gültekin Uysal'dan kritik açıklama: Erken seçim için tarih verdi
Halk TV'de yayımlanan Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal önemli değerlendirmelerde bulundu. Uysal ayrıca seçimlere ilişkin olarak Kasım ayının da ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
Halk TV'de Şirin Payzın'ın Sözüm Var programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, en geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili konuştu.
Uysal seçime ilişkin değerlendirmelerini şu şekilde açıkladı:
"Seçim gongu vuruldu. Yüksek gerilim hattında seyreden siyasette artık olağan seçim zamanı Haziran ama ben hala iktidarın ekonomik göstergeler başta olmak üzere çok uzun soluklu bunları götürebileceği kanaatinde değilim. Elde kalmış son varlıklarını da Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Suudi Arabistan ve birtakım kaynaklara erişim sağlayarak nakite dönüştürüp olumlu bir havayı, sanal bahar havasını ortaya koyarak, popülist politikaları finanse edebileceği bir kaynak arayışında olduğu kanaatindeyim. O açıdan Kasım da ihtimal dahilindedir, ihtimal dışı düşünmüyorum."
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