Gültekin Uysal'dan kritik açıklama: Erken seçim için tarih verdi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:53

Halk TV'de Şirin Payzın'ın Sözüm Var programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, en geç 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili konuştu.

Uysal seçime ilişkin değerlendirmelerini şu şekilde açıkladı:

"Seçim gongu vuruldu. Yüksek gerilim hattında seyreden siyasette artık olağan seçim zamanı Haziran ama ben hala iktidarın ekonomik göstergeler başta olmak üzere çok uzun soluklu bunları götürebileceği kanaatinde değilim. Elde kalmış son varlıklarını da Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Suudi Arabistan ve birtakım kaynaklara erişim sağlayarak nakite dönüştürüp olumlu bir havayı, sanal bahar havasını ortaya koyarak, popülist politikaları finanse edebileceği bir kaynak arayışında olduğu kanaatindeyim. O açıdan Kasım da ihtimal dahilindedir, ihtimal dışı düşünmüyorum."